Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару является популярной актрисой и блогеркой, которая уже несколько лет играет в "Женском квартале". Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев, которых актриса регулярно радует новым контентом.
На новом фото Ирина позировала в мини. Звезда стояла у Индийского океана, развернувшись к камере спиной, потянувшись для фото.
"Потягуши", - написала Сопонару.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Таиланд? Мы что, напророчили со своим шоу?)", "Самая лучшая", "Прелесть", "Как попасть в Тай?", "Вау очень сильно красивая актриса супер фотография очень приятно смотреть умница", "Невероятная красота. Очень красивое море", "Вот так выглядит свобода … сзади".
Напомним, Сопонару из «Женского квартала» показала неподдельные эмоции во время съемок
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