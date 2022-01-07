Ирина Сопонару, которая является успешной актрисой и блогером, а также резидентом "Женского квартала", показала, как проводит время на отдыхе в Таиланде.

Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару является популярной актрисой и блогеркой, которая уже несколько лет играет в "Женском квартале". Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев, которых актриса регулярно радует новым контентом.

На новом фото Ирина позировала в мини. Звезда стояла у Индийского океана, развернувшись к камере спиной, потянувшись для фото.

"Потягуши", - написала Сопонару.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Таиланд? Мы что, напророчили со своим шоу?)", "Самая лучшая", "Прелесть", "Как попасть в Тай?", "Вау очень сильно красивая актриса супер фотография очень приятно смотреть умница", "Невероятная красота. Очень красивое море", "Вот так выглядит свобода … сзади".

Напомним, Сопонару из «Женского квартала» показала неподдельные эмоции во время съемок

А еще Politeka писала, что Сопонару из «Женского квартала» впечатлила внешностью в новом образе с короткой стрижкой

Также Politeka сообщала, что Сопонару из "Женского квартала" восхитила украинцев фигурой в разных нарядах