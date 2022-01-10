Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару является популярной актрисой и резидентом "Женского квартала". Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фолловерами самым необычным.
Как известно, сейчас Ирина отдыхает в Таиланде, где наслаждается Индийским океаном. На новом фото Сопонару появилась в леопардовом купальнике, позируя у кровати своего номера. Звезда выгнулась, демонстрируя каждый изгиб своей точеной фигуры.
"Леопардовый купальник, сланцы, осталось только бриджи прикупить", - написала Ирина Сопонару.
Фолловеры поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Огонь", "Ира, вы прекрасны", "Вот Вам пожалуйста", "Очаровательная", "И покушать", "Батюшки, это прекрасно", "Супер-красотка", "Суперстар Ирина, великолепная фигура и очень красивая девушка".
Напомним, Сопонару из "Женского квартала" на отдыхе показала райские виды не только природы
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