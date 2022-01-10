Співачка Надя Дорофєєва, яка зараз відпочиває в Мексиці, показала себе і розповіла про переваги Тулума, де зараз знаходиться.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною українською співачкою і дружиною Володимира Дантеса. Разом з чоловіком зірка полетіла на відпочинок в Тулум, Мексика. Там артистка вже деякий час і вирішила поділиться плюсами цього курорту.

"Мої топ 5 вражень від Тулума

1) Їжа !

Сссссильно смачно! І не просто так саме Мексиканська їжа входить до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

2) вночі паті-вдень препаті .

Так, вечірки тут на кожному кроці ! На кожному!!! З ранку музика грає тихіше-але скрізь , а до вечора вона зливається в один туц-туц) і саме незвичайне, що люди тут відчувають себе так відкрито, ніхто не тисне по кутах і не соромиться, всі танцюють !

3) Погода

Ну не знаю як там в інший час - але в січні це просто кайф. Мені не жарко і не холодно . ПРИКИНЬТЕ !! А я якраз з тих, кому то жарко, то холодно)))

4) сеноти

Назва прийшла з мови індіанців майя від слова ts'onot (»колодязь"). Майя вважали їх води священними . Ми поїхали туди своєю машиною і своєю компанією і це звичайно класно, на відміну від групових екскурсій .

Провели там купа часу,нафоткали, наплавалися і ще обмазалися лікувальної брудом)

5) церемонії

Ну все ви знаєте аяуаску, а ось ми випробували більш легку варіацію на тему церемоній - темаскаль. Це щось на зразок лазні, в якій ви перебуваєте 3 години. У цій парильні ви співаєте, граєте на інструментах, говорите про бажання і наміри , плачете або смієтеся або і те і інше , медитуєте і очищаєтеся .

Нам сильно зайшло .

Скоро залишу вам ще 5 місць", - написала Надя.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Піду пішки на Тулум", "Ммм, яка краса", " Надя поїсти любить, на першому місці їжа. Ти їси і не товстієш! Фея!", "Наша найкрасивіша. Бажаю прекрасного відпочинку!", "хочу ще фотки в такому образі, він шикарний!!!".

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