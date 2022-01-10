Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною українською співачкою і дружиною Володимира Дантеса. Разом з чоловіком зірка полетіла на відпочинок в Тулум, Мексика. Там артистка вже деякий час і вирішила поділиться плюсами цього курорту.
"Мої топ 5 вражень від Тулума
1) Їжа !
Сссссильно смачно! І не просто так саме Мексиканська їжа входить до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО
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2) вночі паті-вдень препаті .
Так, вечірки тут на кожному кроці ! На кожному!!! З ранку музика грає тихіше-але скрізь , а до вечора вона зливається в один туц-туц) і саме незвичайне, що люди тут відчувають себе так відкрито, ніхто не тисне по кутах і не соромиться, всі танцюють !
3) Погода
Ну не знаю як там в інший час - але в січні це просто кайф. Мені не жарко і не холодно . ПРИКИНЬТЕ !! А я якраз з тих, кому то жарко, то холодно)))
4) сеноти
Назва прийшла з мови індіанців майя від слова ts'onot (»колодязь"). Майя вважали їх води священними . Ми поїхали туди своєю машиною і своєю компанією і це звичайно класно, на відміну від групових екскурсій .
Провели там купа часу,нафоткали, наплавалися і ще обмазалися лікувальної брудом)
5) церемонії
Ну все ви знаєте аяуаску, а ось ми випробували більш легку варіацію на тему церемоній - темаскаль. Це щось на зразок лазні, в якій ви перебуваєте 3 години. У цій парильні ви співаєте, граєте на інструментах, говорите про бажання і наміри , плачете або смієтеся або і те і інше , медитуєте і очищаєтеся .
Нам сильно зайшло .
Скоро залишу вам ще 5 місць", - написала Надя.
Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:
"Піду пішки на Тулум", "Ммм, яка краса", " Надя поїсти любить, на першому місці їжа. Ти їси і не товстієш! Фея!", "Наша найкрасивіша. Бажаю прекрасного відпочинку!", "хочу ще фотки в такому образі, він шикарний!!!".
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