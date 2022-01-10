Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной украинской певицей и женой Владимира Дантеса. Вместе с мужем звезда улетела на отдых в Тулум, Мексика. Там артистка уже некоторое время и решила поделится плюсами этого курорта.
"Мои топ 5 впечатлений от Тулума
1)Еда !
Сссссильно вкусно! И не просто так именно мексиканская еда входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
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2)Ночью пати - Днём препати .
Да, вечеринки тут на каждом шагу ! На каждом!!! С утра музыка играет потише - но везде, а к вечеру она сливается в один туц-туц) И самое необычное , что люди тут чувствуют себя так открыто, никто не жмётся по углам и не стесняется , все танцуют !
3)Погода
Ну не знаю как там в другое время - но в январе это просто кайф. Мне не жарко и не холодно . ПРИКИНЬТЕ !! А я как раз из тех , кому то жарко , то холодно)))
4)Сеноты
Название пришло из языка индейцев майя от слова ts'onot («колодец»). Майя считали их воды священными . Мы поехали туда своей машиной и своей компанией и это конечно классно, в отличие от групповых экскурсий .
Провели там куча времени, нафоткались,наплавались и ещё обмазались лечебной грязью)
5)Церемонии
Ну все вы знаете Аяуаску, а вот мы испробовали более лёгкую вариацию на тему церемоний - темаскаль. Это что-то наподобие бани, в которой вы находитесь 3 часа. В этой парилке вы поёте, играете на инструментах , говорите о желаниях и намерениях , плачете или смеётесь или и то и другое , медитируете и очищаетесь .
Нам сильно зашло .
Скоро оставлю вам ещё мои том 5 мест Тулума", - написала Надя.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Пойду пешком на Тулум", "Ммм, какая красота", "Надя покушать любит, на первом месте еда. Ты кушаешь и не толстеешь! Фея!", "Наша самая красивая. Желаю прекрасного отдыха!", "хочу еще фотки в таком образе, он шикарен!!!".
Напомним, победитель "Голоса країни" Лазановский готовится к поездке на "Евровидение-2022"
А еще Politeka сообщала, что Дорофеева в бикини устроила тренировку в Мексике, а жена Кошевого танцы на Мальдивах
Также Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес в одних плавках показал, как развлекается в Мексике