Певица Надя Дорофеева, которая сейчас отдыхает в Мексике, показала себя и рассказала о преимуществах Тулума, где сейчас находится.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной украинской певицей и женой Владимира Дантеса. Вместе с мужем звезда улетела на отдых в Тулум, Мексика. Там артистка уже некоторое время и решила поделится плюсами этого курорта.

"Мои топ 5 впечатлений от Тулума

1)Еда !

Сссссильно вкусно! И не просто так именно мексиканская еда входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

2)Ночью пати - Днём препати .

Да, вечеринки тут на каждом шагу ! На каждом!!! С утра музыка играет потише - но везде, а к вечеру она сливается в один туц-туц) И самое необычное , что люди тут чувствуют себя так открыто, никто не жмётся по углам и не стесняется , все танцуют !

3)Погода

Ну не знаю как там в другое время - но в январе это просто кайф. Мне не жарко и не холодно . ПРИКИНЬТЕ !! А я как раз из тех , кому то жарко , то холодно)))

4)Сеноты

Название пришло из языка индейцев майя от слова ts'onot («колодец»). Майя считали их воды священными . Мы поехали туда своей машиной и своей компанией и это конечно классно, в отличие от групповых экскурсий .

Провели там куча времени, нафоткались,наплавались и ещё обмазались лечебной грязью)

5)Церемонии

Ну все вы знаете Аяуаску, а вот мы испробовали более лёгкую вариацию на тему церемоний - темаскаль. Это что-то наподобие бани, в которой вы находитесь 3 часа. В этой парилке вы поёте, играете на инструментах , говорите о желаниях и намерениях , плачете или смеётесь или и то и другое , медитируете и очищаетесь .

Нам сильно зашло .

Скоро оставлю вам ещё мои том 5 мест Тулума", - написала Надя.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Пойду пешком на Тулум", "Ммм, какая красота", "Надя покушать любит, на первом месте еда. Ты кушаешь и не толстеешь! Фея!", "Наша самая красивая. Желаю прекрасного отдыха!", "хочу еще фотки в таком образе, он шикарен!!!".

Напомним, победитель "Голоса країни" Лазановский готовится к поездке на "Евровидение-2022"

А еще Politeka сообщала, что Дорофеева в бикини устроила тренировку в Мексике, а жена Кошевого танцы на Мальдивах

Также Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес в одних плавках показал, как развлекается в Мексике



