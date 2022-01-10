Як пише Politeka.net, 46-річна Наталія Могилевська є не тільки успішною співачкою, а й продюсером. Зірка також веде активно сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
На новому фото Наталя залишилася тільки в рушниках - одним прикрила тіло, а друге було на голові. Зірка в руках тримала дзеркало, а сама відвернулася від камери.
"Не доводьте себе до стану, коли ви продаєте квартиру заради того щоб поміняти обличчя!
Я пам'ятаю вперше зловила себе на страху постаріти років в 18. І з тих пір я спостерігаю, як по-різному люди навколо мене реагують на своє дорослішання.
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Деякі з подруг довели цей страх до панічного стану і готовності продати квартиру за можливість втратити обличчя.
Мені здається, що потрібно шукати секрет в тому, чому деякі літні люди мають щасливе обличчя і відчувають себе гармонійно, а деякі все так і не змирилися з прийшла старістю, мають злісний і буркотливий характер.
Я думаю, що тут як ніколи застосовується моє улюблене правило "щаслива жінка некрасивою не буває"
Отже, продаємо квартиру і їдемо в Індію в пошуках щастя, і чорт з ним, з цією операцією!,- написала Наталя.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Красуня"," ви моя Богема, натхнення та ідеал", " ви напевно мали на увазі, за можливість не втратити обличчя?", "Красуня, Будь здорова".
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