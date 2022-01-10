Як повідомляє Politeka.net, популярна блогерка і переможниця 11 сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан, яка стала обраницею головного героя Михайла Заливако, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу красуня виклала спільне з Мішею фото і спантеличила фанатів питанням.
На фотографії Анна і Михайло відображені під час осінньої прогулянки, кадри з цієї фотосесії закохані вже виставляли в мережі. На знімку обидва позують в чорних шкіряних куртках і виглядають чи то сумними, чи то задумливими.
Власне, на цю тему Богдан і запитала у користувачів: "Хтось побачить смуток. Хтось побачить закохані очі. А хтось скаже знову повісилася на ведмедика. А що на цьому фото бачите ви?". У коментарях до фото почалася жвава дискусія: "Шикарні", "На цій фотці уявляю, які кучеряві дітки у вас будуть", "Ви дуже красива пара. А на фото, Аня, ви за надійною і міцною спиною свого коханого, на якого можна покластися. Міша справжній чоловік", "Він вас нікому не віддасть", "Тільки любов", "Моє! Ціную, дорожу, не віддам нікому", "Ви пара дуже класна".
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