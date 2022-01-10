Телеведучий Микита Добринін після завершення проекту "Холостяк" продовжив будувати стосунки з блогеркою Дашею Квітковою, пара одружилася і нещодавно стала батьками сина Лева, пише Politeka.net.

У нових постах в Instagram Микита Добринін і Дашею Квітковою показали кадри зі своєї поїздки до Чернівців, де живуть родичі телеведучого.

"Лев сьогодні вперше побачив університет, в якому я навчався. Для мене це дуже важлива поїздка в мої рідні Чернівці. Син дуже довго не бачив свого прадіда, бабусю і всю нашу більшу частину родини в Чернівцях. Зараз прям у вашій стрічці Instagram збувається моя мрія ☺ Круто, що ви і в цей момент поруч», - поділився Микита Добринін.

Також своє фото у Чернівцях показала і Даша Квіткова, викликавши захват своїм луком.

"Як же красиво", "Неймовірні", - відреагували фоловери блогерші.

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