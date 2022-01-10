Телеведучий Микита Добринін після завершення проекту "Холостяк" продовжив будувати стосунки з блогеркою Дашею Квітковою, пара одружилася і нещодавно стала батьками сина Лева, пише Politeka.net.
У нових постах в Instagram Микита Добринін і Дашею Квітковою показали кадри зі своєї поїздки до Чернівців, де живуть родичі телеведучого.
"Лев сьогодні вперше побачив університет, в якому я навчався. Для мене це дуже важлива поїздка в мої рідні Чернівці. Син дуже довго не бачив свого прадіда, бабусю і всю нашу більшу частину родини в Чернівцях. Зараз прям у вашій стрічці Instagram збувається моя мрія ☺ Круто, що ви і в цей момент поруч», - поділився Микита Добринін.
Також своє фото у Чернівцях показала і Даша Квіткова, викликавши захват своїм луком.
Біда з Харламовим, комік загримів в лікарню з серйозною проблемою: "Гарік, тримайся"
Фаворитка Балана з "Голос країни" в мереживній блузі поділилася своєю радістю: "Як добре було..."
Дітей Галкіна і Пугачової одягнули в стилі королівської сім'ї: "Маленький принц і принцеса"
"Ти будеш покарана": Євген Кошовий влаштував "дочці" прочухана через Моргенштерна
Олег Винник несподівано звернувся до українців: "Зверніть увагу..."
"Як же красиво", "Неймовірні", - відреагували фоловери блогерші.
Нагадаємо, Квіткова розкрила правду про своє знайомство з Добриніним до "Холостяка": "Я не стерва..."
Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Добриніна викликала ажіотаж сімейними фото з дитиною:" синок схожий на..."
Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна розговорилася про розлучення і проблеми: "Якщо в родині більше немає любові..."