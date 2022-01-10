Бізнесмен Максим Тарапата, який брав участь у шоу "Холостячка" зі Златою Огневич, але був відкинутий головною героїнею у фіналі проекту, поділився одкровенням у соцмережі.

Як пише Politeka.net, український бізнесмен Макс Тарапата, який так і не зміг завоювати серце Злати Огневич, поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram.

"Коли живеш в іншій країні, особливо в іншій культурі, відчуття свят якось змащується і розтягується ... особливо коли з'являються друзі з інших країн. І я навіть не помітив як для мене так само стали мати значення і католицький Крісмас, і звичайно ж, Китайський Новий рік", - розповів Макс Тарапата.

За його словами, в Шанхаї відчуття новорічних свят починається напередодні католицького Різдва, коли на пару днів припиняється міжнародна банківська система. Далі підтягуються, що святкуються в Україні, Новий Рік і Різдво. А завершує цей парад свят Китай зі своїм святом весни (саме так правильно називається Китайський Новий Рік).

"Так що, особисто я все ще перебуваю в транзиті новорічних свят і остаточно вступлю в 2022 вже ближче до 1-го лютого", - підсумував Макс Тарапата.

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