Як пише Politeka.net, український бізнесмен Макс Тарапата, який так і не зміг завоювати серце Злати Огневич, поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram.
"Коли живеш в іншій країні, особливо в іншій культурі, відчуття свят якось змащується і розтягується ... особливо коли з'являються друзі з інших країн. І я навіть не помітив як для мене так само стали мати значення і католицький Крісмас, і звичайно ж, Китайський Новий рік", - розповів Макс Тарапата.
За його словами, в Шанхаї відчуття новорічних свят починається напередодні католицького Різдва, коли на пару днів припиняється міжнародна банківська система. Далі підтягуються, що святкуються в Україні, Новий Рік і Різдво. А завершує цей парад свят Китай зі своїм святом весни (саме так правильно називається Китайський Новий Рік).
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"Так що, особисто я все ще перебуваю в транзиті новорічних свят і остаточно вступлю в 2022 вже ближче до 1-го лютого", - підсумував Макс Тарапата.
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