Бывший претендент на руку и сердце певицы Златы Огневич в "Холостячке" показал, как проводит время с семьей на разных курортах и признался жене в любви.

Экс-участник шоу "Холостячка-2" со Златой Огневич, бизнесмен Олег Плахотнюк, показал, как проводит время с семьей, передает Politeka.net.

Примечательно, что мужчина пришел на шоу, имея за плечами неудавшиеся отношения и двоих детей, Милану и Еву. На программе Олег Плахотник сумел войти в пятерку.

На пост-шоу бизнесмен пришел с одной из своих бывших, и сделал ей предложение, которое та приняла.

В новом посте Инстаграм экс-участник "Холостячки" опубликовал фото с новой "старой" возлюбленной, а на некоторых фото можно было увидеть и младшую дочь. (Чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы)

В посте бизнесмен рассказал, что его супруга празднует день рождения, он признался ей в любви и описал, какая она.

"Янка очень позитивный, искренний и добрый человек - и я очень рад, что мы ВМЕСТЕ, а ещё она прекрасная мать и отличная хозяйка 😋

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Благодаря ей - у меня на весах всегда +3😂

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Янусик, хочу, чтобы все твои мечты сбывались, а я как тот Дед Мороз, буду их исполнять на протяжении всей жизни

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Люблю и ценю ТЕБЯ ♥️

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С днём варенья 🔥🎯😍", - написал бывший кавалер Златы Огневич.

Напомним, что отношения Златы Огневич и финалиста "Холостячки" Тарапаты перешли на новый уровень

Ранее Politeka сообщала, что "холостячку" Огневич высмеяли после провального образа с новой прической

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