"Холостячка" Злата Огневич выбрала в финале Андрея Задворного, однако он ее бросил через месяц после отношений, на пост-шоу многие мужчины поддержали певицу и теперь она поддерживает с ними дружеское общение.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич не перестает удивлять аудиторию после финала шоу "Холостячка", поэтому нередко получает довольно большую порцию критики. Изначально звезду высмеивали за выбор возлюбленного, однако на пост-шоу оказалось, что он ее бросил.

Оставшись одна, Огневич не стала замыкаться в себе и комментировать произошедшее, причем она намекнула, что поддерживает хорошие отношения с другими экс-участниками. И вот недавно она посетила финал шоу «Україна має талант». Компанию артистке в зрительном зале составили участники Холостячки — финалист Дмитрий Шевченко и Максим Тарапата.

Именно это и удивило сеть, пользователи принялись сразу обсуждать увиденное.

«Как вам такое развитие событий?🌹» - сказано в подписи под роликом.

«Правильный ход. Кто-то отсеется , кто-то останется, кто-то другом останется. Теперь жизнь решит; хорошо, что появились такие друзья. 👏; Дима хорошо, Макс нет!!!; Да... компания на вечер . Но так осталась сама. 😮; Всем любви❤️; Дима супер; Максим, извини но Дима больше влюблён в злату, его искренний, влюблённый взгляд нельзя не заметить; Очень отличная компания, аплодирую стоя мужчинам; Не смешно.... Конечно Макс; Извините, но я вам не завидую; Допустила ошибку , а теперь за счёт людей которым она небезразлична пытается вернуть свою растоптанную самооценку; Злата - я была о вас лучшего мнения; Вы из тех людей, что упали на самое дно, и оттуда не вернётесь».

В 2021 году артистка решила пойти на проект "Холостячка", где попыталась найти свою любовь, но победитель шоу Андрей Задворный бросил артистку через некоторое время после финала проекта. Не забывает Огневич и о социальных сетях, где делится с фанатами многим интересным.

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