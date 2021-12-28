Как пишет Politeka.net, Злата Огневич не перестает удивлять аудиторию после финала шоу "Холостячка", поэтому нередко получает довольно большую порцию критики. Изначально звезду высмеивали за выбор возлюбленного, однако на пост-шоу оказалось, что он ее бросил.
Оставшись одна, Огневич не стала замыкаться в себе и комментировать произошедшее, причем она намекнула, что поддерживает хорошие отношения с другими экс-участниками. И вот недавно она посетила финал шоу «Україна має талант». Компанию артистке в зрительном зале составили участники Холостячки — финалист Дмитрий Шевченко и Максим Тарапата.
Именно это и удивило сеть, пользователи принялись сразу обсуждать увиденное.
«Как вам такое развитие событий?🌹» - сказано в подписи под роликом.
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«Правильный ход. Кто-то отсеется , кто-то останется, кто-то другом останется. Теперь жизнь решит; хорошо, что появились такие друзья. 👏; Дима хорошо, Макс нет!!!; Да... компания на вечер . Но так осталась сама. 😮; Всем любви❤️; Дима супер; Максим, извини но Дима больше влюблён в злату, его искренний, влюблённый взгляд нельзя не заметить; Очень отличная компания, аплодирую стоя мужчинам; Не смешно.... Конечно Макс; Извините, но я вам не завидую; Допустила ошибку , а теперь за счёт людей которым она небезразлична пытается вернуть свою растоптанную самооценку; Злата - я была о вас лучшего мнения; Вы из тех людей, что упали на самое дно, и оттуда не вернётесь».
В 2021 году артистка решила пойти на проект "Холостячка", где попыталась найти свою любовь, но победитель шоу Андрей Задворный бросил артистку через некоторое время после финала проекта. Не забывает Огневич и о социальных сетях, где делится с фанатами многим интересным.
Напомним, "Холостячка" Огневич в топике и лосинах показала, как получить удовольствие на тренировке
Также Politeka писала, что Огневич после разрыва с победителем "Холостячки" решилась на кардинальные перемены
А еще Politeka сообщала, что Огневич удивила новыми откровениями после "Холостячки", в Сети кипят обсуждения