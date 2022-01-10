Как пишет Politeka.net, украинский бизнесмен Макс Тарапата, который так и не смог завоевать сердце Златы Огневич, поделился новым постом на своей странице в Инстаграм.
«Когда живешь в другой стране, особенно в другой культуре, ощущение праздников как-то смазывается и растягивается… Особенно когда появляются друзья из других стран. И я даже не заметил как для меня так же стали иметь значение и католический крисмас, и конечно же, китайский Новый год», - рассказал Макс Тарапата.
По его словам, в Шанхае ощущение новогодних праздников начинается накануне Католического Рождества, когда на пару дней приостанавливается международная банковская система. Дальше подтягиваются, празднуемые в Украине, Новый Год и Рождество. А завершает этот парад праздников Китай со своим Праздником Весны (именно так правильно называется Китайский Новый Год).
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«Так что, лично я все еще нахожусь в транзите новогодних праздников и окончательно вступлю в 2022 уже ближе к 1-му февраля», - подытожил Макс Тарапата.
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