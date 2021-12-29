Відома телеведуча і співачка Мішель Андраде, яка веде "Орел і Решка", похвалилася видом з подругою в білому купальнику.

Як передає Politeka.net, Мішель Андраде є відомою українською співачкою. Артистка отримала популярність завдяки своїй участі в різних вокальних проєктах, і незабаром стала підопічною українського продюсера Потапа. Також, вона є ведучою популярної програми "Орел і решка".

Так, цього разу артистка опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Мішель Андраде показала, як виглядає в різних білих купальниках з нової колекції (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Якщо літо було дуже яскравим і різнобарвним, то взимку ми з @mogila_tatiana вирішили повернутися до класики та створили купальники білого кольору", - розповіла Мішель Андраде.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "На такі фото дивитися можна вічно)", "Краса", "Мішель, ти просто вогонь🔥 🔥, красуня вау", "Шикарно", "Красуні й талановиті дівчата з творчою душею", "У вас обличчя супермоделі", "Тепер мені гранично ясно, чому я досі не знайшла ідеальний білий купальник. Так ось же він", "Літні Снігуроньки".

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