Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Мишель Андраде опубликовала фото, на котором позировала рядом с Сантой. Правда, переодетый мужчина был больше похож на персонажа из фильма «Плохой Санта». Он развалился на помосте, демонстрируя яркие красные кроссовки.
Сама Мишель была одета в теплый велюровый костюм. Она выглядела счастливой и вдохновленной.
«Врываемся в эту неделю с прекрасным и праздничным настроением! Погнали!», - подписала фото певица.
В комментариях ей оставили массу теплых отзывов.
«Еее!!!! Всех разденем! Оденем в купальники и отправим в отпуск!», «Огонь», «Какая ты милая», «Супер», «Что это за мужик с тобой? На Санту не похож», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Мишель Андраде является одной из звезд продюсерского центра Мозги, которым занимается Потап и Ирина Горовая.
Напомним, что Мишель Андраде поделилась своими секретиками с украинцами: "Сдаю вам любимчиков".
Как сообщала Politeka, Андраде показала своих родственников, с которыми давно не виделась: "В моем сердце навсегда".
Также Politeka писала, что Андраде блеснула фигурой на яхте в белом купальнике: "Красотка, вау".