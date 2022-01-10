Украинская певица, новая ведущая тревел-шоу «Орел и решка» Мишель Андраде удивила необычной компанией, в которой засветилась после праздников.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Мишель Андраде опубликовала фото, на котором позировала рядом с Сантой. Правда, переодетый мужчина был больше похож на персонажа из фильма «Плохой Санта». Он развалился на помосте, демонстрируя яркие красные кроссовки.

Сама Мишель была одета в теплый велюровый костюм. Она выглядела счастливой и вдохновленной.

«Врываемся в эту неделю с прекрасным и праздничным настроением! Погнали!», - подписала фото певица.

В комментариях ей оставили массу теплых отзывов.

«Еее!!!! Всех разденем! Оденем в купальники и отправим в отпуск!», «Огонь», «Какая ты милая», «Супер», «Что это за мужик с тобой? На Санту не похож», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Мишель Андраде является одной из звезд продюсерского центра Мозги, которым занимается Потап и Ирина Горовая.

Напомним, что Мишель Андраде поделилась своими секретиками с украинцами: "Сдаю вам любимчиков".

Как сообщала Politeka, Андраде показала своих родственников, с которыми давно не виделась: "В моем сердце навсегда".

Также Politeka писала, что Андраде блеснула фигурой на яхте в белом купальнике: "Красотка, вау".