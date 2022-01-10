Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий і шоумен Григорій Решетник, який був ведучим шоу" Холостячка "і" Україна має талант", показав цікаве сімейне фото з родичами.

Григорій і Христина Решетники є прикладом пари в українському шоу-бізнесі. Подружжя разом більше 10 років, і у них вже троє дітей - Іван, Дмитро та Олександр.

У новому пості Григорій Решетник показав сімейне застілля з батьками та іншими родичами.

"Happy Big Family ❤ кожному по малюкові-працюємо над цим", - написав відомий український телеведучий.

Знімок викликали бурхливу реакцію користувачів мережі.

"Це так мило", "гарненькі", "ще вільні два дідусі для двох принцес, ось це Я розумію сімейство», «і треба ж, одні мужички», «одні хлопці, терміново потрібні дівчатка», "одні хлопчаки", "Чудова сім'я ❤️ бажаю вам відчувати щастя щодня, щогодини, щохвилини! Нехай стан абсолютної радості ніколи вас не покидає», "Кожному по хлопцю", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник показав непідробні емоції в колі найближчих

Також Politeka повідомляла, що Решетник стиснув в обіймах красуню-дружину і не стримав емоцій

А ще Politeka писала, що Решетник відвіз дружину з Києва і розповів, як вони гуляли до ранку