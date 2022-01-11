Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Дар'я Петрожицька поділилася святковим атмосферним фото, сховавшись в "клітці" з гірлянд. Вона пильно дивилася в кадр, підсвічена новорічними вогниками.
"Чарівного вам вечора. Як настрій?",- підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Даша як завжди чудова", "Божечки, яка красива", "Тигриця", "Ти шалено прекрасна", "Вам чарівництва і гарного настрою! Ви прекрасні!", "Моя улюблена актриса", "Я спочатку навіть не впізнала, красуня, така щаслива", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що Даша Петрожицька сьогодні є однією з найпопулярніших українських актрис.
До «Папіка» Петрожицька тривалий час грала в театрі, але значних ролей у неї не було. Як зізнавалася зірка в одному з інтерв'ю, їй не давали головних ролей, і в якийсь момент вона навіть перестала сподіватися на успіх.
Нагадаємо, що Даша Петрожицька показала яскраві емоції: "Мила посмішка".
Як повідомляла Politeka, Петрожицька вразила розкішним відпочинком в Єгипті: "Принцеса повернулася".
Також Politeka писала, що Петрожицька засвітилася на курорті з коханим: "виглядають мило".