Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Леся Нікітюк опублікувала кілька сторіс. Вона їхала в машині і слухала пісню Тату "Покажи мені любов", яку переспівала Надя Дорофєєва. Після вона включила ще одну пісню Тату, яку виконала Віра Брежнєва.
«А цю пісню Віра Брежнєва співає. А що сталося? Я пропустила момент, коли Тату роздавали свої хіти?», - зазначила Нікітюк.
Телеведуча жартома обурилася, що проспала якусь дуже важливу новину.
"Надюшка Дорофєєва заспівала, Віра батьківна Брежнєва. А що це мене ніхто не запросив? Я б заспівала якусь. Ще й українською мовою. Наприклад, який-небудь хлопчик-гей. Дуже красиво було б. Я вважаю, це велика втрата", - пожартувала телеведуча і продемонструвала шанувальникам, як виконала б цю пісню.
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Нагадаємо, що Нікітюк показала рідкісне фото зі своєю бабусею: "яке щастя...".
Як повідомляла Politeka, Нікітюк за кермом елітної машини одягла чорні окуляри і похвалилася новим стилем: "я крута".
Також Politeka писала, що Леся Нікітюк шукає наречену для брата-красеня:"Віддам у хороші руки, пишіть".