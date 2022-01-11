Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка вела такі шоу як "Орел і решка", "Хто проти блондинок?" і "Le Маршрутка", висловилася з приводу нових пісень популярних співачок.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Леся Нікітюк опублікувала кілька сторіс. Вона їхала в машині і слухала пісню Тату "Покажи мені любов", яку переспівала Надя Дорофєєва. Після вона включила ще одну пісню Тату, яку виконала Віра Брежнєва.

«А цю пісню Віра Брежнєва співає. А що сталося? Я пропустила момент, коли Тату роздавали свої хіти?», - зазначила Нікітюк.

Телеведуча жартома обурилася, що проспала якусь дуже важливу новину.

"Надюшка Дорофєєва заспівала, Віра батьківна Брежнєва. А що це мене ніхто не запросив? Я б заспівала якусь. Ще й українською мовою. Наприклад, який-небудь хлопчик-гей. Дуже красиво було б. Я вважаю, це велика втрата", - пожартувала телеведуча і продемонструвала шанувальникам, як виконала б цю пісню.

Нагадаємо, що Нікітюк показала рідкісне фото зі своєю бабусею: "яке щастя...".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк за кермом елітної машини одягла чорні окуляри і похвалилася новим стилем: "я крута".

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