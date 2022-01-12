Як передає Politeka.net, Ірина Білик відома українська співачка. Вона прославилася не тільки завдяки своєму таланту композитора і виконавиці, але також і своєю скандальною поведінкою. Як відомо, нещодавно Ірина Білик офіційно розлучилася зі своїм 5-им чоловіком Асланом Ахмадовим.

Так, цього разу Ірина Білик прийшла в студію програми "Мій секрет", де відповіла на запитання Маші Єфросиніній щодо свого пристрасного поцілунку з Віталієм Козловським, який відбувся на його дні народження.

"О боже...Я пам'ятаю цей день. Перше, що у мене може бути з Козловським? Я іноді думала, що гарний чоловік, потрібно спробувати як з ним цілуватися. І така раз, і спробувала, але так...спробувала, і все, вистачить. Але Козловський класно цілується", - прокоментувала Ірина Білик.

Маша Єфросиніна нагадала, що співачці треба відповісти, якого кольору помада була у неї в цей момент.

"Рожева, напевно, я ще боялася, що його вимажу. Але мені було все одно", - відповіла на питання Ірина Білик.

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