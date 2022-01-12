Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук є популярною українською актрисою, яка постійно змінює образи для нових ролей. Причому виконувачка також не боїться змінити зачіску, щоб постати в оригінальному образі.
У своєму Instagram Саліванчук нерідко розповідає про життя, публікує притчі, А також повчає українців, повчаючи різними розповідями.
"Важливо не втратити віру в себе і в те, що ти особливий! Унікальний. Неповторний і абсолютно прекрасний! Кожен з нас! Я проношу крізь роки цю думку і кожен раз дякую батькам, що вони вклали це в мене.
Дякую собі, що змогла зрозуміти і виростити ще більше! Відчувати себе неповторним, це неймовірне відчуття, яке рухає тобою і допомагає робити впевнені кроки, не боячись засуджень» - висловилася Ганна.
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На іншому фото Анна показала себе в незвичайному вбранні. Зірка легенько посміхнулася, демонструючи свою фігуру.
"Ну що, практично всі свята пройшли, і не знаю як у вас але я наїла + 2 кг, і як кажуть з понеділка на ПП, починаю нове життя, стежити за харчуванням, спорт, Я до речі і на свята займалася, зупинку не робила!
Але чому ми дівчата такі дивні, спочатку наїдимо за 7 днів, потім місяць боремося з цим! Чому ж ми не можемо триматися завжди! Звичайно є супер-відьми", - написала Анна.
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