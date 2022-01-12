Як передає Politeka.net, Ярослава Притула є популярною співачкою, дівчина відома під псевдонімом Slavia. Артистка нещодавно заявила про своє розлучення з музикантом DZIDZIO (Михайло Хома). Всупереч розриву, вони залишаються в хороших відносинах. За словами артистки, причиною стали розбіжності в шлюбі, які вони не змогли вирішити.
Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Slavia показала, як проводить час у місті Варадеро на Кубі. Як відомо, туди артистка вирушила на новорічні свята і досі там. На фото Slavia позує на каменях в червоному відрядному купальнику, як прекрасна русалка.
Також Slavia відобразила види берега Атлантичного океану в різний час, показавши шанувальникам, як тут вдень і під час заходу.
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