Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в міжнародному конкурсі Євробачення у 2013-му, де здобула 2 місце. Також вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", де перемогу здобув Андрій Задворний.

Так, цього разу артистка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Злата Огневич вперше за два роки вибралася у відпустку. Вона вирішила подорожувати по Африці. На кадрах Огневич показала момент полювання в дикій природі.

"Полювання. Ще й потрапили на таке видовище...Перша думка - допомогти та прогнати левиць, але... поклик природи - нікого не потрібно проганяти", - висловилася Злата Огневич.

"Левиці нікого не з'їли, вони просто його "позначили" і пішли собі далі. Швидше за все, вони вже ситі. Спочатку вони душать свою жертву, в природі все продумано: хижак "умовно" заподіює найменше страждання своїй жертві", - розповіла Злата Огневич.

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