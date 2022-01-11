Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в международном конкурсе Евровидение в 2013-ом, где одержала 2 место. Также она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", где победу одержал Андрей Задворный.

Так, на этот раз артистка опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Злата Огневич впервые за два года выбралась в отпуск. Она решила путешествовать по Африке. На кадрах Огневич показала момент охоты в дикой природе.

"Охота. Еще и попали на такое зрелище...Первая мысль - помочь и прогнать львиц, но... зов природы - никого не нужно прогонять", — высказалась Злата Огневич.

"Львицы никого не съели, они просто его "обозначили" и ушли себе дальше. Скорее всего, они уже сыты. Сначала они душат свою жертву, в природе всё продумано: хищник "условно" причиняет наименьшее страдание своей жертве", — рассказала Злата Огневич.

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