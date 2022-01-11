Як пише Politeka.net, Володимир Дантес разом з дружиною, екс-солісткою групи "Время и стекло", оговталися у відпустку. Зіркова пара вибрала популярний серед українських селебріті напрямок-Мексику. У себе в Instagram вони діляться цікавими моментами відпустки.

Однак цього разу Володимир Дантес вирішив поскаржитися на те, що його не влаштовує в екзотичному відпочинку.

" Очень не люблю, когда не знаю, кому жаловаться. Кому жаловаться, что океан сильно шумит и будет утром?" - написав співак.

А вже в наступному Сторі Володимир Дантес розповів, що йому активно пишуть з приводу помилки.

"Коли віддрукував і написав "океан будет" , а не "будит" і тобі написали всі знавці мови світу, мама, зовиця, президент Мексики, рись!",- обурився співак, скорчивши забавну гримасу.

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