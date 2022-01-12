Відома співачка і переможниця одного з сезонів проєкту "Танці з зірками" Санта Дімопулос розповіла про велику помилку кілька років тому.

Як передає Politeka.net, Санта Дімопулос відома як українська співачка. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра", де вона заміняла надію Грановську. Через рік Дімопулос покинула групу, щоб зайнятися своєю сольною кар'єрою. У 2020-му році співачка здобула перемогу на шоу "Танці з зірками", де виходила на паркет з відомим хореографом Максом Леоновим.

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Санта Дімопулос часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах і відповідає на питання. Дімопулос вирішила дати пораду і зізнатися у великій помилці.

"Іноді потрібно просто сказати, поділитися тим, що болить і здається ганебним. По-перше, вам стане легше відразу ж, по-друге, ви тут же перевірите чоловіка на особисті якості, і, останнє, він цілком можливо зможе вам допомогти та виправити теперішню ситуацію", - поділилася Санта Дімопулос.

"Я коли була молодша, теж ніколи не розповідала нікому про проблеми, мені здавалося, що це дуже соромно. Згодом я зрозуміла, як же сильно я помилялася. У більшості людей бувають різні періоди, здавалося б, безвиході. Не потрібно боятися просити про допомогу. Це нормально", - зізналася співачка.

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