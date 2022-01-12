Известная певица и победительница одного из сезонов проекта "Танці з зірками" Санта Димопулос рассказала о большой ошибке несколько лет назад.

Как передает Politeka.net, Санта Димопулос известна как украинская певица. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра", где она заменяла Надежду Грановскую. Через год Димопулос покинула группу, чтобы заняться своей сольной карьерой. В 2020-ом году певица одержала победу на шоу "Танці з зірками", где выходила на паркет с известным хореографом Максом Леоновым.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Санта Димопулос часто общается со своими поклонниками в социальных сетях и отвечает на вопросы. Димопулос решила дать совет и признаться в большой ошибке.

"Иногда нужно просто сказать, поделиться тем, что болит и кажется постыдным. Во-первых, вам станет легче сразу же, во-вторых, вы тут же проверите мужчину на личные качества, и, последнее, он вполне возможно сможет вам помочь и исправить теперешнюю ситуацию", — поделилась Санта Димопулос.

"Я когда была младше, тоже никогда не рассказывала никому о проблемах, мне казалось, что это очень стыдно. Со временем я поняла, как же сильно я ошибалась. У большинства людей бывают разные периоды, казалось бы, безысходности. Не нужно бояться просить о помощи. Это нормально", — призналась певица.

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