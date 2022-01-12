Дружина Євгенія Кошового не тільки дизайнерка, але і в минулому танцівниця, яка виступала у відомому балеті "Freedom", передає Politeka.net.
За словами красуні, після пологів вона розставила для себе пріоритети, і присвятила себе дизайну одягу, хоча і кілька разів ще брала участь в танцювальних проектах.
Ксенія Кошова обожнює танцювати, і на відпочинку вирішила себе не стримувати. У нових сторіс красуня естетично повиляла стегнами на березі океану під час відпочинку на Мальдівах.
Красуня влаштувала танці в білій сукні, і вражала пластикою.
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Зазначимо, Ксенія Кошова попри те, що вже не так активно займається танцями, все ж стежить за зовнішністю. В одному з інтерв'ю дизайнер розповіла, що коли працювала в балеті, сиділа на дієтах, але зараз вона просто знає свою міру.
Однак від деяких продуктів дружина Євгенія Кошового все ж відмовилася - це хліб і солодощі. У житті красуні багато руху, і вона навіть іноді забуває поїсти, є перекушування, але на повноцінний обід не вистачає часу.
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