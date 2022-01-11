Відома співачка і переможниця одного з сезонів проекту "Танці з зірками" Санта Дімопулос поскаржилася на проблеми з сином.

Як передає Politeka.net, Санта Дімопулос відома як українська співачка. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра". У 2020-му році співачка здобула перемогу на шоу "Танці з зірками", де виходила на паркет з відомим хореографом Максом Леоновим.

Так, цього разу переможниця "Танців з зірками" опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Санта Дімопулос вирішила розповісти про підлітковий вік у свого сина Тимофія від Андрія Джеджули. Варто відзначити, що Дімопулос була у відносинах з шоуменом з 2007-го по 2010-ий рік.

"Почавши. Але мені гріх скаржитися - у мене прекрасний син. Звичайно, є моменти, коли не слухає, лінується, може нагрубити, як і будь-який підліток. Я поміняла до цього ставлення, не загострюю. Головне - він добрий і людяний, інше підрівняємо", - розповіла Санта Дімопулос.

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