Известная певица и победительница одного из сезонов проекта "Танці з зірками" Санта Димопулос пожаловалась на проблемы с сыном.

Как передает Politeka.net, Санта Димопулос известна как украинская певица. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра". В 2020-ом году певица одержала победу на шоу "Танці з зірками", где выходила на паркет с известным хореографом Максом Леоновым.

Так, на этот раз победительница "Танців з зірками" опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Санта Димопулос решила рассказать про подростковый возраст у своего сына Тимофея от Андрея Джеджулы. Стоит отметить, что Димопулос была в отношениях с шоуменом с 2007-го по 2010-ый год.

"Начался. Но мне грех жаловаться - у меня прекрасный сын. Конечно, есть моменты, когда не слушает, ленится, может нагрубить, как и любой подросток. Я поменяла к этому отношение, не заостряю. Главное - он добрый и человечный, остальное подровняем", — рассказала Санта Димопулос.

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