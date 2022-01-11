Четверта дружина співака Віктора Павліка Катя Репяхова на вісім років молодша за його єдину дочку Христину, народжену від другого шлюбу.

Так, в сім'ї 56-річного Павліка 10 січня було свято. Христина відзначала своє 35-річчя. Привітати її з цим світлим днем вирішила нова дружина батька - 27-річна Катя Репяхова (за сумісництвом вона ж концертний директор Павліка). Відповідний пост опублікований у неї в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Сьогодні у Віктора Франковича єдиної донечки день народження! Кріс, ми тебе вітаємо🥰. Катя і твій братик Міша", - написала Репяхова.

На знімку щасливий Павлік обіймає доньку за плечі, обидва сидять за столиком у кафе.

Відзначимо, у Павліка троє синів і одна дочка. З мамою Христини Світланою співак розлучився, коли дівчинці було 7 років. Хоча коли вона була ще молодша, він вже повноцінно не жив з сім'єю. А перебував у Тернополі і приїжджав на вихідних, коли не було концертів.

В одному своєму інтерв'ю Павлік зазначив, що Христина непублічна особистість і не пішла по його стопах. Про дівчину відомо небагато. Зараз вона заміжня і носить прізвище чоловіка - Василець. У 2013 році дочка Павліка народила сина.

У соцмережі з днем народження її привітав брат Олександр, виставивши улюблене фото сестри.

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