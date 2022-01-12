Як передає Politeka.net, Анна Богдан є відомим блогером. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако. Після шоу вони зберегли відносини та досі є парою.
Так, цього разу переможниця "Холостяка" опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Анна Богдан часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах і відповідає на їхні запитання. На кадрах Анна Богдан розповіла про своїх колишніх хлопців до "Холостяка".
"Один чудовий хлопець, дуже красиво і романтично доглядав за мною. Умів мене здивувати. На кожну зустріч дарував мої улюблені квіти. Щиро йому бажаю зустріти свою любов", - розповіла Анна Богдан.
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Також, переможниця "Холостяка" розповіла, скільки тривали її серйозні стосунки.
"Я була у двох серйозних відносинах. Перші відносини тривали 6 років. У других стосунках я вийшла заміж, були разом 3 роки", - поділилася Анна Богдан.
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