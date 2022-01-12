Победительница 11-го сезона проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако Анна Богдан рассказала об избранниках, которые у неё были до шоу.

Как передает Politeka.net, Анна Богдан является известным блогером. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако. После шоу они сохранили отношения и до сих пор являются парой.

Так, на этот раз победительница "Холостяка" опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Анна Богдан часто общается со своими поклонниками в социальных сетях и отвечает на их вопросы. На кадрах Анна Богдан рассказала про своих бывших парней до "Холостяка".

"Один замечательный парень, очень красиво и романтично ухаживал за мной. Умел меня удивить. На каждую встречу дарил мои любимые цветы. Искренне ему желаю встретить свою любовь", — рассказала Анна Богдан.

Также, победительница "Холостяка" рассказала, сколько длились её серьезные отношения.

"Я была в двух серьезных отношениях. Первые отношения продлились 6 лет. Во вторых отношениях я вышла замуж, были вместе 3 года", — поделилась Анна Богдан.

Ранее сообщалось, Анна Богдан из "Холостяка" удивила совместным фото с Заливако и озадачила вопросом: "Что вы видите?"

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