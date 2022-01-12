Как передает Politeka.net, Анна Богдан является известным блогером. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако. После шоу они сохранили отношения и до сих пор являются парой.
Так, на этот раз победительница "Холостяка" опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Анна Богдан часто общается со своими поклонниками в социальных сетях и отвечает на их вопросы. На кадрах Анна Богдан рассказала про своих бывших парней до "Холостяка".
"Один замечательный парень, очень красиво и романтично ухаживал за мной. Умел меня удивить. На каждую встречу дарил мои любимые цветы. Искренне ему желаю встретить свою любовь", — рассказала Анна Богдан.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" признался украинцам, что его бесит: "Больше всего меня раздражает..."
Мишина похвасталась колечком на безымянном пальце, растаяв в объятиях известного красавца: фото
"Будем с вами видеться реже": Ольга Мартыновская огорошила своих поклонников
Хименес-Браво показал свое дорогое авто и дом под Киевом, как он выглядит снаружи: "Совместили приятное с полезным"
Также, победительница "Холостяка" рассказала, сколько длились её серьезные отношения.
"Я была в двух серьезных отношениях. Первые отношения продлились 6 лет. Во вторых отношениях я вышла замуж, были вместе 3 года", — поделилась Анна Богдан.
Ранее сообщалось, Анна Богдан из "Холостяка" удивила совместным фото с Заливако и озадачила вопросом: "Что вы видите?"
Также, избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан устроила встряску для мышц впервые за месяц: "Такого длинного перерыва я..."
Politeka рассказывала, победительница "Холостяка" Анна Богдан рассекретила, какой подарок получила на Новый год: "Вернулись на 70 лет назад"