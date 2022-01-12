Відома хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла про те, чому її поїздка до Грузії стала для неї тортурами.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Ілона Гвоздьова вирішила висловитися про свою поздке і про те, чому її розлука з сім'єю далася набагато важче, ніж вона припускала. На думку Гвоздьової, вона реалізувала себе в сфері танців і тепер більш захоплена побутом, ніж кар'єрою.

Зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком Ілона Гвоздьова в шлюбі сім років. Пара виховує 6-річну дочку Валерію і маленького сина Домініка, який народився в жовтні 2020 року. З ними розлучитися артистці було дуже складно:

"Поки всі мої знайомі роз'їжджають по морях і курортам, у мене навіть відпустки не було ще, а канікули новорічні вже підійшли до кінця. Якби не чоловік поруч, я б 100% зірвалася б і вже поїхала додому. Розставання з дітьми на місяць - ще та каторга"»

Як відомо, зірка танцювальних шоу поїхала працювати до Грузії, де стала хореографом-постановником грузинської версії «Танців з зірками».

Ілона Гвоздьова розповіла, що місяць далеко від дому і дітей дався їй нелегко, але це виявилося не єдиною труднощами. Робота над проектом забирає багато сил.

"Те відчуття, коли останній ефір-сили і фантазія на межі, а глядачі і учасники чекають феєричних перемог», - зізналася хореограф.

Нагадавши, Гвоздьова з "Танців з зірками" показала, чим займається з чоловіком, поки дітей немає поруч: "на рік вперед ... »

Як повідомляла Politeka, Гвоздьова з "Танців з зірками" вразила романтичними кадрами з чоловіком: "Покажи мені любов"

Також Politeka писала, що Ілона Гвоздьова розкрила своє меню для ідеальної фігури: "дівчатка, весь секрет в..."