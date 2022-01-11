Популярна українська співачка Надя Дорофєєва похвалилася модним образом, і розповіла, куди зуміла затягнути чоловіка, Володимира Дантеса, під час відпочинку в Мексиці.

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес вирушили на відпочинок в Тулум, звідки діляться яскравими кадрами, передає Politeka.net. Цього разу співачка розповіла, куди вирушила разом з чоловіком, хоча той особливо не горів бажанням.

Співачка записала відео, на якому похвалилася модним луком в костюмі тілесного кольору, і топі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Професор Тік-Тока, любитель склеювань - Надя все-таки затягла Вову на фест @dayzerofestival😂", - написала Надя Дорофєєва.

За годину публікація зібрала понад 100 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Яка гарна Надя😍", " які іспити потрібно здавати для вступу?😂", "Дуже естетична Надя♥️", "ви прекрасні🔥🔥🔥 Instagram руйнується від твоєї краси😮😍😮😍", "Прикраси вау😍", "Макіяж кайф 😍🔥", "Надя затягла Вову на фест, але Вова якось не дуже задоволений 😂", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Day Zero Festival - це злиття містицизму, музики, чудес природи і апокаліптичних настроїв. На заході виступають одні з найцікавіших артистів.

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