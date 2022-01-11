Надя Дорофєєва і Володимир Дантес вирушили на відпочинок в Тулум, звідки діляться яскравими кадрами, передає Politeka.net. Цього разу співачка розповіла, куди вирушила разом з чоловіком, хоча той особливо не горів бажанням.
Співачка записала відео, на якому похвалилася модним луком в костюмі тілесного кольору, і топі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
"Професор Тік-Тока, любитель склеювань - Надя все-таки затягла Вову на фест @dayzerofestival😂", - написала Надя Дорофєєва.
За годину публікація зібрала понад 100 тисяч переглядів і багато коментарів.
Як змінювалося обличчя Алли Пугачової після пластичних операцій: "Така різна..."
Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" зізнався українцям, що його бісить: "Найбільше мене дратує..."
"Будемо з вами бачитися рідше": Ольга Мартиновська приголомшила своїх шанувальників
"Майстер Шеф. Битва сезонів", розсекречений повний склад учасників: "Без Клопотенка..."
Хіменес-Браво показав своє дороге авто і будинок під Києвом, як він виглядає зовні: "Поєднали приємне з корисним"
"Яка гарна Надя😍", " які іспити потрібно здавати для вступу?😂", "Дуже естетична Надя♥️", "ви прекрасні🔥🔥🔥 Instagram руйнується від твоєї краси😮😍😮😍", "Прикраси вау😍", "Макіяж кайф 😍🔥", "Надя затягла Вову на фест, але Вова якось не дуже задоволений 😂", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Day Zero Festival - це злиття містицизму, музики, чудес природи і апокаліптичних настроїв. На заході виступають одні з найцікавіших артистів.
Нагадаємо, Дантес на відпочинку з Дорофєєвої завів собі нового друга, про таке мріють багато
Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої Дантес поскаржився українцям на життя на березі океану і зганьбився
Також Politeka писала, чоловіка Дорофєєвої Дантеса далеко від України зняли танцюючим на столі