Колишня солістка дуету "НеАнгели" Слава Камінська приміряла розкішну білу сукню і з гумором показала своє ставлення до шлюбів.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася у своєму Instagram новими ефектними фото. На них вона позувала в несподіваному вбранні.

Так, Камінська приміряла білу сукню з кремовою спідницею. Верх вбрання був строгим і облягаючим, проте увага до себе тут же приковувала глибоке декольте з вирізом до самого живота.

Спідниця вбрання була розшита великими блискучими каменями. Образ доповнював широкий білий вінок на голові співачки. Наряд виглядав ідеально відповідним для весілля.

При цьому, позувала Камінська посеред засніженого двору багатоповерхівки на тлі десткого майданчика.

«1/2/3? Моя улюблена 2-я коротко про шлюби (не моїх)», - підписала кадри співачка.

На тому самому другому фото вона позувала з виразом жаху на обличчі.

Шанувальник Камінської тут же відреагували.

"Королева краси в київських нетрях...фон взагалі не айс", "Фон, звичайно) імені вулиці Осиповського", "Королева Снігова", "всі хороші, але мені більше схоже на образ "Снігової королеви", "Боже, у Вас руки червонючі. Ви, напевно, так замерзли. Чого не зробиш заради фотосесії) ось нехай бачать, що робота артиста зовсім не з легких!", "Гарне плаття, схоже на весільне", - пишуть люди.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" в білій сукні вразила новим фото.

Як повідомляла Politeka, Камінська з "НеАнгелів" завила, потрапивши в полон стихії.

Також Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" похвалилася розкішним відпочинком.