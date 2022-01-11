Як пише Politeka.net, шоумен поділився провокаційним постом на своїй сторінці в Instagram. Цього ранку Остапчук показав, що прилетів зі своєю дружиною, Христиною Гірняк, на знаменитий французький Гірськолижний курорт Куршевель.
Подружжя із задоволенням каталися по засніжених схилах і насолоджувалися місцевим колоритом.
А ось у своєму новому пості Остапчук вирішив згадати про популярний український курорт, порівнявши його з Куршевелем на користь останнього.
"Я в Буковель не їду чому? Таку розкіш можуть дозволити собі тільки перші особи країни. А ми скромно", - написав Остапчук.
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Публікацію він супроводив новим фото з Франції, на якому дружина цілує його в щоку, а він демонструє незадоволений вираз обличчя.
Деякі українці відреагували на його пост сміючими смайликами, проте знайшлися і незадоволені.
"Бісить. Ви ціни бачили там і у нас?", "Не ганьби себе", - написали шоумену люди.
Нагадаємо, дружина ведучого "Маски" Остапчука отримала роль у кіно, що з цього вийшло.
Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Маски" Остапчука після важкої хвороби наважилася на сміливий крок.
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