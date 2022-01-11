Ведучий шоу "Маска" та інших відомих українських проектів Володимир Остапчук вирушив до Франції і жорстко висловився про відпочинок в Україні.

Як пише Politeka.net, шоумен поділився провокаційним постом на своїй сторінці в Instagram. Цього ранку Остапчук показав, що прилетів зі своєю дружиною, Христиною Гірняк, на знаменитий французький Гірськолижний курорт Куршевель.

Подружжя із задоволенням каталися по засніжених схилах і насолоджувалися місцевим колоритом.

А ось у своєму новому пості Остапчук вирішив згадати про популярний український курорт, порівнявши його з Куршевелем на користь останнього.

"Я в Буковель не їду чому? Таку розкіш можуть дозволити собі тільки перші особи країни. А ми скромно", - написав Остапчук.

Публікацію він супроводив новим фото з Франції, на якому дружина цілує його в щоку, а він демонструє незадоволений вираз обличчя.

Деякі українці відреагували на його пост сміючими смайликами, проте знайшлися і незадоволені.

"Бісить. Ви ціни бачили там і у нас?", "Не ганьби себе", - написали шоумену люди.

Нагадаємо, дружина ведучого "Маски" Остапчука отримала роль у кіно, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Маски" Остапчука після важкої хвороби наважилася на сміливий крок.

Також Politeka писала, що життя відпочиваючого в Куршевелі ведучого "Маски" Остапчука опинилася в небезпеці.