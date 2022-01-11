Як пише Politeka.net, в Instagram у Вікторії Ткач з'явилося яскраве фото, на якому вона позувала з африканськими косичками на тлі пальм. Жінка виглядала дуже задоволеною і натхненною.
"Relax...", - коротко підписала фото Вікторія, додавши, що її фотографувала дочка.
У коментарях красуні залишили масу теплих слів.
"Красотульки лапатульки", "Ви дуже красива", "Яка ж ти пустотлива))) супер", "Вам дуже красиво з косичками, а особливо на відпочинку", "Гарного відпочинку", "Розумниця, краса", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що сімейство Ткачів виїхало відпочивати в Домініканську Республіку. Там вони насолоджуються не тільки неймовірними пейзажами, але також екзотичною їжею і розвагами. В Instagram Ткачі хваляться, як проводять свою відпустку.
Нагадаємо, що Вікторія Ткач показала, як покращала завдяки новому образу: "значить відпочинок".
Ще Politeka писала, що Юрій Ткач раптово став блондином, ошелешивши українців: "не буду розкривати всіх таємниць...".
Також Politeka повідомляла, що Юрій Ткач виїхав з України з дружиною і донькою: "нарешті дочекався".