Дружина українського актора, зірки "Кварталу 95" Юрія Ткача Вікторія показала, як змінилася на відпочинку за кордоном – жінка зважилася на експерименти із зовнішністю.

Як пише Politeka.net, в Instagram у Вікторії Ткач з'явилося яскраве фото, на якому вона позувала з африканськими косичками на тлі пальм. Жінка виглядала дуже задоволеною і натхненною.

"Relax...", - коротко підписала фото Вікторія, додавши, що її фотографувала дочка.

У коментарях красуні залишили масу теплих слів.

"Красотульки лапатульки", "Ви дуже красива", "Яка ж ти пустотлива))) супер", "Вам дуже красиво з косичками, а особливо на відпочинку", "Гарного відпочинку", "Розумниця, краса", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що сімейство Ткачів виїхало відпочивати в Домініканську Республіку. Там вони насолоджуються не тільки неймовірними пейзажами, але також екзотичною їжею і розвагами. В Instagram Ткачі хваляться, як проводять свою відпустку.

Нагадаємо, що Вікторія Ткач показала, як покращала завдяки новому образу: "значить відпочинок".

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