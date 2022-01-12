У мережі розсекретили точну кількість учасників на Національному відборі на Євробачення-2022, які вирішили поборотися за право представляти Україну на конкурсі.

Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці eurovision.ua в Instagram повідомили, що учасників на Національному відборі на Євробачення-2022 офіційно буде 8.

"Офіційно! Учасників Національного відбору на Євробачення-2022 буде 8!", - написали на сторінці.

Шанувальникам не дуже сподобалося таке рішення.

"Щось мало, хоча б 12", "Мммм.... клас, буде великий вибір😢", "10 було б краще)", "спочатку в правилах відбору писалося про 8 учасників, просто туди чомусь ніхто не заглядав", "Дякую, що хоч не 46 😂", "В чеському відборі було 7, а сам відбір був сповнений якісною музикою! Тому шанс потрапляння до нашого відбору неякісних пісень зменшився набагато. Вибір буде робити легше та зручніше. Супер!", "Артем Півоваров мусить їхати на Євробачення", "ні з кого було обирати?))", "Тепер цікаві кандидати 🤓", "Чого так мало???", - написали в мережі.

Нагадаємо, що раніше видання "Muzvar" повідомляло, що артистів буде значно більше. Так, за їхніми даними на Нацвідборі мали би співати: Wellboy, ROXOLANA, hurtom, GORIM!, Cloudless, Michael Soul, LAURA MARTI, SOWA, ТОНКИЙ, Nazar YA, Софія Іванько, Софія Шанті, Eria, IDXO, Uliana Royce та Alina Pash. Однак, як бачимо, на офіційній сторінці цю інформацію спростували, зазначивши, що учасників буде лише 8.

Як відомо, переможцями Євробачення-2021 стала група "Maneskin" з Італії, тому конкурс пройде в цій країні, в місті Турин.

Раніше Politeka повідомляла, що Wellboy, який готується до "Євробачення-2022", зробив важливу заяву: "Хлопці, ми зараз прийшли...".

Нагадаємо, що Нацвідбір на "Євробачення", українці ополчилися проти нових правил: "Поверніть СТБ"

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