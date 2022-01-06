Як передає Politeka.net, Нацвідбір на "Євробачення-2022" вже стартував. Як відомо, минулого року перемогу здобула група "Maneskin" з Італії, тому конкурс пройде в цій країні, в місті Турин.

Так, цього разу видання "Muzvar" повідомило, хто з українських артистів візьме участь у Нацвідборі на Євробачення-2022.

Серед артистів виявилися:

  • Wellboy
  • ROXOLANA
  • hurtom
  • GORIM!
  • Cloudless
  • Michael Soul
  • LAURA MARTI
  • SOWA
  • ТОНКИЙ
  • Nazar YA
  • Софія Іванько
  • Софія Шанті
  • Eria
  • IDXO
  • Uliana Royce
  • Alina Pash

"Цікавим фактом є те, що UA:Суспільне продовжує традицію "СТБ" і деяких артистів оргкомітет відбору запросив особисто. Наприклад, за інформацією наших інсайдерів, таким чином були запрошені Анна Трінчер і LAUD. Відомо, що солодкоголоса поп-принцеса відмовилася, а ось досвідчений LAUD ще думає",- пишуть на акаунті.

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Користувачі мережі залишили безліч коментарів під публікацією: "Ого, як багато відомих імен", "Цікаво буде почути ROXOLANA і SOWA, може Wellboy... Інші-або були, або зовсім невідомі. 😏 Подивимося, на що здатні", "Відбір буде бомба","Цікавий список! Сподіваюся, пісні будуть сильними та переможе кращий!", "Ох і цікавий буде нинішній євросезон!".

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