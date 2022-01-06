В Україні стартував Національний відбір на міжнародний конкурс "Євробачення-2022", в мережі назвали імена артистів, які візьмуть участь.

Як передає Politeka.net, Нацвідбір на "Євробачення-2022" вже стартував. Як відомо, минулого року перемогу здобула група "Maneskin" з Італії, тому конкурс пройде в цій країні, в місті Турин.

Так, цього разу видання "Muzvar" повідомило, хто з українських артистів візьме участь у Нацвідборі на Євробачення-2022.

Серед артистів виявилися:

Wellboy

ROXOLANA

hurtom

GORIM!

Cloudless

Michael Soul

LAURA MARTI

SOWA

ТОНКИЙ

Nazar YA

Софія Іванько

Софія Шанті

Eria

IDXO

Uliana Royce

Alina Pash

"Цікавим фактом є те, що UA:Суспільне продовжує традицію "СТБ" і деяких артистів оргкомітет відбору запросив особисто. Наприклад, за інформацією наших інсайдерів, таким чином були запрошені Анна Трінчер і LAUD. Відомо, що солодкоголоса поп-принцеса відмовилася, а ось досвідчений LAUD ще думає",- пишуть на акаунті.

Користувачі мережі залишили безліч коментарів під публікацією: "Ого, як багато відомих імен", "Цікаво буде почути ROXOLANA і SOWA, може Wellboy... Інші-або були, або зовсім невідомі. 😏 Подивимося, на що здатні", "Відбір буде бомба","Цікавий список! Сподіваюся, пісні будуть сильними та переможе кращий!", "Ох і цікавий буде нинішній євросезон!".

Раніше повідомлялося, українці дочекалися визнання Європи після поразки на Євробаченні: "Підтверджує той факт, що вас засудили"

Також, Wellboy, який готується до "Євробачення-2022", зробив важливу заяву: "Хлопці, ми зараз прийшли..."

Politeka розповідала, MELOVIN чесно розповів, як пережив свій провал на "Євробаченні": "Я ридав захлинаючись"