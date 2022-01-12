Відомий телеведучий і продюсер Юрій Горбунов на відпочинку в Таїланді з Катею Осадчою засвітив, як вони розважаються.

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим українським телеведучим і продюсером. Також, він проявив себе як актор у багатьох кінокартинах. Також, Юрій Горбунов веде шоу "Танці з зірками". Варто відзначити, що він одружений на Каті Осадчій з 2017-го року. За цей час у них з'явилося два сини: 4-річний Іван, і нещодавно народився Данило.

Так, цього разу телеведучий опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Юрій Горбунов показав, як проводить час з Катею Осадчою далеко від України. Варто відзначити, що подружжя відправилося на відпочинок на острів Пхукет, Таїланд.

"Гребля! Не академічна! Зімоаа", - підписав фото Юрій Горбунов.

Шанувальники телеведучого залишили йому безліч коментарів під фото: "Найулюбленіша команда", "Гарного вам відпочинку, а у нас мороз", "Аааа в нас в Рівному мороз -18", "Молодці", "Молодці! Відпочивайте, тому що ви працюєте не на 100 відсотків, а на 200! Так що набирайтеся сили та знову за роботу!".

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