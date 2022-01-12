Известный телеведущий и продюсер Юрий Горбунов на отдыхе в Таиланде с Катей Осадчей засветил, как они развлекаются.

Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным украинским телеведущим и продюсером. Также, он проявил себя как актер во многих кинокартинах. Также, Юрий Горбунов ведет шоу "Танці з зірками". Стоит отметить, что он женат на Кате Осадчей с 2017-го года. За это время у них появилось два сына: 4-летний Иван, и недавно родился Даниил.

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Юрий Горбунов показал, как проводит время с Катей Осадчей вдалеке от Украины. Стоит отметить, что супруги отправились на отдых на остров Пхукет, Таиланд.

"Гребля! Не академическая! Зимоаа", — подписал фото Юрий Горбунов.

Поклонники телеведущего оставили ему множество комментариев под фото: "Самая любимая команда", "Хорошего вам отдыха, а у нас мороз", "Аааа в нас в Ровном мороз -18", "Молодцы", "Молодцы! Отдыхайте, потому что Вы работаете не на 100 процентов, а на 200! Так что набирайтесь силы и снова за работу!".

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