Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram дружина відомого українського коміка, актора та зірки "Квартал 95" Євгена Кошового Ксенія Кошова часто ділиться із шанувальниками світлинами та відео.
Цього разу Ксенія показала красиві кадри з відпочинку на Мальдівах, куди полетіла разом з чоловіком Євгеном та дочками Варварою і Серафимою.
На фото Ксенія в купальнику вистрибнула на руки до Євгена Кошового та весело сміялася. Вони стояли у воді на фоні заходу сонця.
Також Ксенія показала фото з чоловіком Євгеном на пірсі. Вона стояла у красивій літній сукні, а Кошовий був у голубій сорочці та шортах. Вони обіймалися та дивилися один на одного.
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Раніше Politeka повідомляла, що Євген Кошовий з красунею-дружиною на Мальдівах посварили українців: "Виглядають дивно".
Нагадаємо, що дружина Кошового з "Квартал 95" показала, як шикує на Мальдівах: кадри райського відпочинку.
Також Politeka писала, що дружина Кошового з "Квартал 95" притулилася до чоловіка на пляжі: фото розкішного відпочинку.