Євген Кошовий одружився на танцівниці і дизайнерці Ксенії у 2007 році, пише Politeka.net. Зараз пара виховує двох дочок, Варвару і Серафиму.
Хоча пара давно разом, проте вона не змогла втратити романтику у відносинах. Днями сім'я полетіла на Мальдіви, де актор разом з дружиною влаштували весільну фотосесію в білому. Ксенія тримала в руках акуратний букет квітів, і не могла стримати посмішку поруч з чоловіком. Фото розлетілися мережею.
"Наші неймовірно красиві закохані Кошові😍 😍 😍 ",- написали автори поста в офіційній групі "Квартал 95".
Українці по-різному реагували на знімки в коментарях, і можна сказати, всі посварилися. Одні захоплювалися парою, інші ж навпаки критикували.
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"Пора вже схуднути, це стосується Жені.😊 ", "Дуже красиво👏", " все ОК у Женіної дружини - вона гарна жінка і все у неї своє😍 ✨ 💯 👆 👍 👏"," Після 14 років шлюбу подібні фото і відосікі виглядають дивно, як ніби люди намагаються показати те, чого немає, нав'язати це публіці. Питання " навіщо?"залишається актуальним"," а що красивого? Жінка може бути і красива, а в чоловікові що", "як добре коли, жива любов.❤️"
Нагадаємо, що дружина Кошового з "Квартал 95" в прозорій сукні розцвіла поруч з чоловіком
Як повідомляла Politeka, Олена Кравець у новому образі вибовкала" секрети " Кошового
Також Politeka писала, що жеєна Кошового з "Квартал 95" змусила забути про свою "вагітність", показавши тонку талію