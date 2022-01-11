Зірка "Квартал 95", гуморист і актор Євген Кошовий разом з сім'єю відправився на Мальдіви, де разом з дружиною вирішили влаштувати весільну фотосесію - в коментарях люди відреагували по-різному.

Євген Кошовий одружився на танцівниці і дизайнерці Ксенії у 2007 році, пише Politeka.net. Зараз пара виховує двох дочок, Варвару і Серафиму.

Хоча пара давно разом, проте вона не змогла втратити романтику у відносинах. Днями сім'я полетіла на Мальдіви, де актор разом з дружиною влаштували весільну фотосесію в білому. Ксенія тримала в руках акуратний букет квітів, і не могла стримати посмішку поруч з чоловіком. Фото розлетілися мережею.

"Наші неймовірно красиві закохані Кошові😍 😍 😍 ",- написали автори поста в офіційній групі "Квартал 95".

Українці по-різному реагували на знімки в коментарях, і можна сказати, всі посварилися. Одні захоплювалися парою, інші ж навпаки критикували.

"Пора вже схуднути, це стосується Жені.😊 ", "Дуже красиво👏", " все ОК у Женіної дружини - вона гарна жінка і все у неї своє😍 ✨ 💯 👆 👍 👏"," Після 14 років шлюбу подібні фото і відосікі виглядають дивно, як ніби люди намагаються показати те, чого немає, нав'язати це публіці. Питання " навіщо?"залишається актуальним"," а що красивого? Жінка може бути і красива, а в чоловікові що", "як добре коли, жива любов.❤️"

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