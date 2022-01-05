Як пише Politeka.net, 37-річна Ксенії Кошової, яка є дизайнером і танцівницею балету Олени Коляденко Freedom, у себе в Instagram показала кадри з курорту. Схоже, що подружжя відправилося на Мальдіви.

Ксенія Кошова показала, як вони добиралися до місця відпочинку.

Зірка "Кварталу 95" з дружиною відпочивають на острові з екзотичною природою.

На одному з фото Євген Кошовий з дружиною зображені на пляжі. Вони стоять обнявшись на тлі блакитної води.

Також Ксенія Кошова показав фото вражаючого заходу.

Ксенія і Євген Кошовий у шлюбі з 2007 року. Незабаром, після весілля, у них народилася дочка - Варвара, зараз дівчинці вже 13 років. У 2014 - му році у них народилася ще одна дочка-Серафима. А недавно дружину Євгенія Кошового запідозрили в третій вагітності після її появи з чоловіком на виставі прими-балерини Катерини Кухар.

Нагадаємо, Євген Кошовий "накричав" на оператора прямо на сцені: "ідіть працюйте, вперед!"

Як повідомляла Politeka, Олена Кравець у новому образі вибовкала "секрети" Кошового: "якби не я, ти б..."

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