Як передає Politeka.net, Євген Кошовий у шлюбі вже близько 14 років. Його обраницею стала Ксенія - танцівниця балету Олени Коляденко. Незабаром, після весілля, у них народилася дочка - Варвара, зараз дівчинці вже 13 років. У 2014 - му році у них народилася ще одна дочка-Серафима.
Так, цього разу дружина Кошового опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ксенія Кошова продемонструвала, як відпочиває на Мальдівах зі своїм чоловіком Євгеном.
На відео вона показує пальми та шикарний берег Індійського океану, де зовсім немає людей.
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Також, Ксенія Кошова блиснула своєю ідеальною фігурою в блакитному купальнику на тлі берега. А після показала романтичний кадр зі своїм чоловіком Євгеном Кошовим, де притулилася до нього, поки вони купаються в океані.
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