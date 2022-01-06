Дружина популярного артиста і коміка з "Квартал 95" Євгена Кошового - Ксенія здивувала кадрами з відпочинку на Мальдівах зі своїм чоловіком.

Як передає Politeka.net, Євген Кошовий у шлюбі вже близько 14 років. Його обраницею стала Ксенія - танцівниця балету Олени Коляденко. Незабаром, після весілля, у них народилася дочка - Варвара, зараз дівчинці вже 13 років. У 2014 - му році у них народилася ще одна дочка-Серафима.

Так, цього разу дружина Кошового опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ксенія Кошова продемонструвала, як відпочиває на Мальдівах зі своїм чоловіком Євгеном.

На відео вона показує пальми та шикарний берег Індійського океану, де зовсім немає людей.

Також, Ксенія Кошова блиснула своєю ідеальною фігурою в блакитному купальнику на тлі берега. А після показала романтичний кадр зі своїм чоловіком Євгеном Кошовим, де притулилася до нього, поки вони купаються в океані.

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