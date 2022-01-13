Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram супруга известного украинского комика, актера и звезды "Квартал 95" Евгения Кошевого Ксения Кошевая часто делится с поклонниками фотографиями и видео.
На этот раз Ксения показала красивые кадры с отдыха на Мальдивах, куда улетела вместе с мужем Евгением и дочерьми Варварой и Серафимой.
На фото Ксения в купальнике выпрыгнула на руки к Евгению Кошевому и весело смеялась. Они стояли в воде на фоне заката.
Также Ксения показала фото с мужем Евгением на пирсе. Она стояла в красивом летнем платье, а Кошевой был в голубой рубашке и шортах. Они обнимались и смотрели друг на друга.
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Ранее Politeka сообщала, что Евгений Кошевой с красавицей-женой на Мальдивах поссорили украинцев: "Выглядят странно".
Напомним, что жена Кошевого из "Квартал 95" показала, как шикует на Мальдивах: кадры райского отдыха.
Также Politeka писала, что жена Кошевого из "Квартал 95" прижалась к мужу на пляже: фото роскошного отдыха.