Як повідомляє Politeka.net, популярна українська модель і володарка титулу "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях часто радує своїх фоловерів яскравими публікаціями в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня поділилася в мережі кадрами з нескромної фотосесії в леопардовому вбранні.

На нових фотографіях Анна відображена в тьмяному світлі і сміливих позах. Перед камерою вона з'явилася в нескромному костюмчику з леопардовим принтом – лосинах і топіку. Цей наряд тільки підкреслив витончену фігурку і апетитні форми моделі. Її волосся випрямлені і акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Неплях написала: "Відчуй себе". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати фото: "Ви та людина, якій йде леопардовий принт, і це не пішло, а шикарно!", "Щоб у мене була така довіра до світу, як в Анни до топів і кофтинок", "Який гарний леопард", "Головна тигриця в цьому році", "Просто шикарно", "Дико красиво", "Яка красива", "Аня, ви шикарна", "Вау".

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