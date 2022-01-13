Український музикант і співак Сергій Бабкін, учасник групи " 5'nizza», показав рано вранці, як зазвичай проводить час з дитиною.

43-річний Бабкін звик активно вести соціальні мережі, показувати сімейні будні і розповідати про свої успіхи і таланти дружини, передає Politeka.net. Любить також артист демонструвати домашні кадри, розповідаючи про те, як він проводить час з дітьми або Сніжаною.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Цього разу з дитиною чоловік вирішив влаштувати час пісень і виконав одну з жартівливих пісень, причому підіграв собі на гітарі. Судячи з реакції, дитина теж оцінив і навіть спробував підспівувати, чим засмутив мережі.

"5NIZZу в ДНК😉 Доброго ранку!🌤 P. S. З чого ж, з чого ж зроблені наші хлопчаки🚘 #сергейбабкин #єлисейбабкин #доброеутро " - пише Бабкін під кадрами.

У мережі відреагували по-своєму:

"Во професійно! З будь - якого слова-музичне речення :))); 🔥малюк супер😍; клас. Єлисей такий милашний; разом весело; 😍Ай, здорово!; Настрій 🔥❤️; сльози розчулення 🙌; коли тато чарівник ✨; кайфує; ось це дитині пощастило, який кумедний батько".

Також Бабкін публікував новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, похвалившись сімейними обнімашками.

Музикант, який нещодавно зізнався в численних зрадах дружині і отримав потім прощення, широко посміхався. Сніжана стояла позаду нього і ніжно обіймала за плечі. Також в ніжностях брав участь вихованець сім'ї-сірий кіт породи "сфінкс".

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