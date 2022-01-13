Анна Богдан стала переможницею одного з сезонів "Холостяка" і щасливо живе з чоловіком, розповідаючи про їхні будні.

Популярна блогерка і переможниця 11 сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан, стала обраницею головного героя Михайла Заливако, з яким тепер живе разом і часто показує кадри з счатслівого відпочинку. Дівчина раніше працювала моделлю, проте після вирішила змінити професію на кар'єру в турагентстві.

Зараз Ганна максимально не говорить про свою роботу, вважаючи за краще показувати будні в Instagram без таких моментів, чим не раз викликала глузування в мережі.

Цього разу Анна вирішила показати, як валяється в ліжку в одному теплому білому халаті і незадоволено висловлюється про холоди. За словами Богдан, з такими морозами нічого робити і нікуди йти не хочеться:

"Коли за вікном -14 і не хочеться виходити. Бублик теж не хоче», - пише Ганна під новими кадрами.

Як можна помітити, Анна часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Раніше Богдан також виклала спільне з Мішей фото і спантеличила фанатів питанням.

На фотографії Анна і Михайло відображені під час осінньої прогулянки, кадри з цієї фотосесії закохані вже виставляли в мережі. На знімку обидва позують в чорних шкіряних куртках і виглядають чи то сумними, чи то задумливими.

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