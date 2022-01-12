Як пише Politeka.net, Тіна Кароль є успішною українською співачкою і володаркою звань народна і заслужена артистка України. Зірка продовжує активно займатися творчістю і тільки за 2021 рік випустила три альбоми, на які були зняті кілька відеоробіт. Не забуває Кароль і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс Тіна з'явилася у вузькому костюмі з ефектним вирізом. Зірка стояла перед дзеркалом, демонструючи точену фігурку.

"Спасибі за костюмчтики. Погнала на йогу", - написала артистка в сторіс.

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На другому сторіс Кароль відкрила свій холодильник. Як виявилося, він порожній. На дверцятах холодильника можна побачити календар з фотографіями Тіни і сина.

А на наступному сторіс Кароль вже була в прозорому вбранні, хвалячись ефектним образом.

"Моя королева", - було написано на сторіс.

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