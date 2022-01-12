Певица Тина Кароль похвасталась фигурой в новом костюме и показала, что хранит в своем холодильнике.

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль является успешной украинской певицей и обладательницей званий Народная и Заслуженная артистка Украины. Звезда продолжает активно заниматься творчеством и только за 2021 год выпустила три альбома, на которые были сняты несколько видеоработ. Не забывает Кароль и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых сторис Тина появилась в узком костюме с эффектным вырезом. Звезда стояла перед зеркалом, демонстрируя точеную фигурку.

"Спасибо за костюмчтики. Погнала на йогу", - написала артистка в сторис.

На втором сторис Кароль открыла свой холодильник. Как оказалось, он пустой. На дверце холодильника можно увидеть календарь с фотографиями Тины и сына.

А на следующем сторис Кароль уже была в прозрачном наряде, хвастаясь эффектным образом.

"Моя королева", - было написано на сторис.

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