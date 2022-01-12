Як повідомляє Politeka.net, чарівний красень Олександр Топольський, який став головним героєм нового сезону шоу "Холостяк", активно веде свій блог в Instagram і часто ділиться з фанатам яскравими фото і своїми роздумами.

Так, цього разу хлопець виклав у мережі незвичайне чорно-біле фото і написав сумний пост. На знімку Олександр зображений в цікавому місці з парасолькою в руках, а поруч з ним охороняє свої володіння Бродячий собака Герцогиня.

"Я чекав людини, а зустрів друга, хоч і на хвилину, і звали її Герцогиня, вона вміло охороняла свою фортецю дивлячись вдалину, як ніби чекала когось, або можливо там неподалік загинув її господар, і вона все ще чекає. Загалом стало якось сумно. Мені захотілося постояти з нею, і я відчував подяку за те, що вона впустила мене у свої володіння", - поділився Топольський своїми думками.

Також "Холостяк" звернувся до українців у своєму пості: "Друзі, якщо бачите бродячого собаку, кішку, та що вже там, єнота теж не обділіть хвилинкою турботи, погодуйте, поділіться теплом, адже це ж наші брати менші".

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